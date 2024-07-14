ايران تتاهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بكرة السلة تحت 18 عاما

ففي الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، فازت ايران على اليمن بنتيجة 98-33 نقطة في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد.

وكانت ايران قد فازت على العراق بنتيجة 77-49 نقطة يوم الخميس ضمن الجولة الاولى من مباريات المجموعة.

وقسمت المنتخبات المشاركة الى مجموعتين، تضم الاولى لبنان والاردن وفلسطين فيما تضم الثانية ايران والعراق واليمن.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي تقام مباراتاه يوم 14 تموز/يوليو، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وفي نفس اليوم يلتقي صاحبا المركز الثالث في كلا المجموعتين لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.

فيما تختتم المنافسات يوم 15 يوليو ، حيث يقام اللقاء النهائي والذي يجمع الفائزين في نصف النهائي فيما يلعب الخاسران من نصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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