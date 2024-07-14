وسائل إعلام: مقتل المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال ترامب

وكتبت الصحيفة نقلا عن محاورها: "قُتل أحد الحاضرين، كما توفي مطلق النار وشخص آخر في حالة خطيرة".

وتداولت وسائل الإعلام مشاهد تظهر جثة المشتبه به في إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما أكد المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر، أن ترامب أصيب بطلق ناري ولكنه بخير. وقُتل شخص من الجمهور ومطلق النار. مضيفا أن شخصا آخر في حالة خطيرة.

وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي السبت بعد طلقات نارية ورافقوه إلى سيارته، وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى.

انتهى ** 2342