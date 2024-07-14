١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85538496
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استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:١٧ ص
رمز الخبر: 85538496
استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

طهران / 14 تموز/يوليو/ارنا- استشهد عسكري وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي وقع بعد منتصف ليل اليوم واستهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري لمراسل "سانا" أن العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها.

انتهى ** 2342

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