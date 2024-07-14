الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا مجزرة المواصي يتجاوز 90 شهيدا

وأضافت: أن الطواقم الإغاثية تواصل انتشال عشرات الشهداء والمصابين من موقع القصف وشدد على أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الجرحى.

واضافت "عاجزون عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس بسبب العدد الكبير من الجرحى".

واعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة"محمود بصل": استشهاد أحد عناصرنا وإصابة 8 آخرين بعد إستهداف إسرائيلي لمنزل سكني مرة أخرى أثناء عمل الطواقم على إنقاذ المواطنين من داخل المنزل وسط مدينة خان يونس.

واضاف: ان حجم القصف الكبير الذي استهدف به الاحتلال أماكن وخيام النازحين يصعب الوصول إلى العديد من الجثامين والجرحى.

وتأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وادان المكتب الحكومي بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما ادان اصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

انتهی**1426