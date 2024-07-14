كتائب حزب الله العراق: العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح

وذكر كتائب حزب الله العراق في بيان: ان أمريكا الشر والإجرام لاتزال تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر، والإبادة الجماعية، بحق الأطفال والنساء والأبرياء، كان آخرها مجزرة المواصي في غزة، وسط تحريض أمريكي، وصمت دولي، تجاه وحشية الكيان الصهيوني.

وبين ان العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح، وما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بها، وهو ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد الكيان، وتكثيف المساندة لأهل غزة، وتعزيز مقاومتها الصامدة.

واستشهد الکثر من 90 فلسطينيا وأصيب 289 آخرين، أمس السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين في منطقة مواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في غزة.

انتهى**3269