١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص
رمز الخبر: 85538610
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journalistزهراء ناظمي

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كتائب حزب الله العراق: العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح

١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص
رمز الخبر: 85538610
كتائب حزب الله العراق: العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح

طهران/ 14 تموز/ يونيو/ ارنا- قالت كتائب حزب الله: إن العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح وهو ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد هذا الكيان.

وذكر كتائب حزب الله العراق في بيان: ان أمريكا الشر والإجرام لاتزال تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر، والإبادة الجماعية، بحق الأطفال والنساء والأبرياء، كان آخرها مجزرة المواصي في غزة، وسط تحريض أمريكي، وصمت دولي، تجاه وحشية الكيان الصهيوني.

وبين ان العدو الصهيوني لا يفقه غير لغة السلاح، وما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بها، وهو ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد الكيان، وتكثيف المساندة لأهل غزة، وتعزيز مقاومتها الصامدة.

واستشهد الکثر من 90 فلسطينيا وأصيب 289 آخرين، أمس السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين في منطقة مواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في غزة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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