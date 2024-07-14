الاحتلال اعتقل 9655 فلسطينيا من الضفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين (30) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس.

إلى جانب ذلك, تنفذ قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال, عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات والبلدات والمخيمات, ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من الفلسطينيين وعمليات تخريب وتدمير المنازل وإطلاق النار بشكل مباشر, بهدف القتل ومصادرة الأموال والمركبات.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها بحقهم.

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