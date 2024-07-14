إزاحة الستار عن أكبر جدارية لسجادة منسوجة يدويا ومكتوب عليها زيارة عاشوراء في مشهد المقدسة

وفي مراسم إزاحة الستار عن هذا العمل الرائع في مقر الإدارة العامة للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة خراسان الرضوية اليوم الأحد،قال المدير العام لهذه الادارة امير رضا رجبي:"لقد تباركت صناعة السجاد في محافظة خراسان الرضوية بإزاحة الستار عن هذه الجدارية لسجادة باسم الإمام الحسين (ع) وأصحابه الشهداء، الإمام الذي كان رمزا للشجاعة والصمود والسعي لتحقيق العدالة ضد الظلم العالمي".

ورأى امير رضا رجبي بأن الامام الحسين (ع) واصحابه كانوا قدوة إنسانية قدموا كل ما لديهم في سبيل الله والاسلام،مضيفا بأن السجادة المنسوجة يدويا والمزينة بأسماء شهداء الإسلام بدأت طريقا مصحوبا بالبركات.

واوضح بأن الفرق بين السجاد المصنوع آليا والسجاد المنسوج يدويا، هو أن الحائك يتفاعل بكل جوارحه لينتج السجاد من كل قلبه،ولذلك عندما يزين باسم الامام الحسين (ع) فإن المزيد من الإنتاج يساعد على تنمية ثقافة الاستشهاد.

ثلاث سيدات من تربت جامي نسجن سجادة عاشوراء

و تم البدء بنسج هذه السجادة على يد ثلاثة سيدات في ورشة الإنتاج الخاصة بمدينة تربت جامي في آذار/مارس 2023 وانتهى هذا العام .

وكتب نص زيارة عاشوراء (ع) في وسطها ، وحفرت اسماء شهداء كربلاء على اطرافها كما نقش كلام للرسول الاكرم (ص) بحق الامام الحسين (ع) على أعلى السجادة.

هذه السجادة عبارة عن نوع كبير من مزيج الالياف النسيجية كحرير دودة القز والكشمير وصوف ميرينو ، ويبلغ طولها 1478 عقدة في 2398 صفا.

انتهى**ر.م