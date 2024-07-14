كنعاني: الاجراءات الاحادية الامريكية، القت بظلالها على السلام والامن الدوليين

وندد كنعاني اليوم الاحد بالاجراء الاحادي والسياسي للكونغرس الامريكي بوضع اسم كوبا على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للارهاب.

واعتبر هذا الاجراء للكونغرس الامريكي بانه يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة بما في ذلك مبادئ مساواة السيادات وحصانة الحكومات وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع الناطق باسم الخارجة الايرانية أن التوجهات الاحادية لبعض الدول وعلى راسها الادارة الامركيية، في اعتماد البدع والهرطقات وايجاد هكذا قوائم احادية، ناتجة عن التوجهات السياسية النفعية والمتغطرسة.

واكد ان هكذا اجراءات احادية، هي في تناقض تام مع القواعد الدولية المعترف بها، وان تكرارها يقوض اساس السلام والامن الاقليميين والدوليين.

وخلص كنعاني الى القول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها احدى ضحايا هذه السياسة المغلوطة للادارة الامريكية، اذ تبدي تضامنها مع كوبا حكومة وشعبا، تعلن دعمها الحازم لجهود الحكومة الكوبية لمواجهة هذا الممارسات غير القانونية للولايات المتحدة الامريكية وجعل واشنطن تتحمل المسؤولية.