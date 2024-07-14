١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رمز الخبر: 85539365
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journalistکاظم شماعییان

القنصل العام الايراني: تم التحضير لسفر زوار الاربعين بيسر الى العراق

١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رمز الخبر: 85539365
القنصل العام الايراني: تم التحضير لسفر زوار الاربعين بيسر الى العراق

ابادان/ 14 تموز/يوليو/ارنا – قال القنصل العام الايراني في البصرة علي عابدي انه تم في ظل التعاون مع الحكومة العراقية، التحضير لسفر زوار الأربعين بيسر الى العراق.

وأبلغ عابدي مراسل ارنا اليوم: انه في ظل التنسيق الذي انجز بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين، فقد تم هذا العام ايجاد البنى التحتية والاسناد المناسبين للتنقل السهل لزوار الاربعين الحسيني.

واضاف ان الزوار كانوا يصلون الى العراق خلال السنوات الماضية عبر الجو والبر، لكنه تم هذا العام وبموافقة ايران والعراق، السفر الى البصرة بطريق البحر عن طريق ميناء خرمشهر الايراني.

واوضح ان خطا بحريا اخر من ابادان الايرانية الى العراق جاهز لنقل الزوار، وسيدخل الخدمة ان اقتضت  الضرورة.

واكد ان قرارات جيدة اتخذت خلال لقاء وزيري داخلية ايران والعراق لنقل الزوار لنشهد مقارنة بالاعوام السابقة، تنقلا اكثر سهولة.

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journalistکاظم شماعییان

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