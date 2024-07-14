المشاط يعتبر نجاح الانتخابات، انتصارا للشعب والثورة في ايران

وأفادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المشاط اعتبر نجاح الانتخابات الإيرانية انتصاراً للشعب والثورة الإيرانية، معبراً عن تطلعه في تعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم الشكر لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني على مواقفهم الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

أما الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان فقد عبر عن امتنانه لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على الاتصال وتقديم التهاني له بفوزه في الانتخابات الإيرانية.

وأشاد بالقرار الشجاع للقيادة اليمنية والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني وقال إن الشعب اليمني دخل هذه المعركة بكل شجاعة، وبالتأكيد فإن الشعب الإيراني والشعوب الحرة تثمن ما قام به اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف الرئيس بزشكيان، "نرى بعض الدول المسلمة عملت وفق مصالحها واكتفت بإصدار بيانات، وبالطبع فإن الشعوب الحرة ستحكم على الحكام الذين لم يتحركوا لوقف الجرائم التي تُرتكب من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن جذور ما يجري من أحداث مريرة في المنطقة إنما هي نتيجة وجود الكيان الصهيوني (المختلق) في المنطقة والسياسات التخريبية للغرب، مؤكداً "أن القواسم المشتركة بين اليمن وإيران متجذرة وإنما نتطلع خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات بين البلدين".

وأعرب بزشكيان عن الأمل في أن يتم رفع الحصار عن الشعب اليمني وأن يترسخ السلام في اليمن، سائلاً الله تعالى للقيادة والشعب اليمني التوفيق والتقدم والازدهار