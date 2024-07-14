١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85539562
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إقامة مراسم عزاء ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة

١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85539562
إقامة مراسم عزاء ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة

طهران / 15 تموز/ يوليو/ارنا- أقيمت مساء الاحد مراسم عزاء ابي عبدالله الحسين (ع) في ليلة التاسع من محرم بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (رض).

وافتتحت المراسم التي جرت بحضور قائد الثورة الاسلامية وعدد من المسؤولين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والقى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة.

وقرأ الرادود محمود كريمي مراثي حسينية وذكر مصائب ابي الاحرار (ع) واهل البيت (ع).

انتهى ** 2342 

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