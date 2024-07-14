إقامة مراسم عزاء ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة

طهران / 15 تموز/ يوليو/ارنا- أقيمت مساء الاحد مراسم عزاء ابي عبدالله الحسين (ع) في ليلة التاسع من محرم بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (رض).

وافتتحت المراسم التي جرت بحضور قائد الثورة الاسلامية وعدد من المسؤولين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والقى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة بالمناسبة. وقرأ الرادود محمود كريمي مراثي حسينية وذكر مصائب ابي الاحرار (ع) واهل البيت (ع). انتهى ** 2342