بزشكيان: يجب تسخير كافة إمكانيات القوات المسلحة لخدمة الشعب

جاء ذلك في تصريح ادلى به بزشكيان يوم السبت خلال استقباله كبار القادة العسكريين ومسؤولي إنفاذ القانون الذين حضروا الى مكتبه لتهنئته بانتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا اللقاء الذي حضره اللواء محمد باقري رئيس اركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري واللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش والعميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع، والعميد أحمد رضا رادان القائد العام لقوى الامن الداخلي، تم التأكيد على الاستعداد الكامل القوات المسلحة لمساعدة الحكومة الجديدة وكذلك تحسين القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد.

وذكر كبار القادة العسكريين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيش أفضل ظروف الاقتدار والأمن، خاصة بعد عملية "الوعد الصادق" الباعثة على الفخر ، وشددوا على ضرورة حفظ وتعزيز الدور البناء للبلاد في الأزمات الاقليمية والعالمية.

وفي هذا اللقاء أعرب الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزيكيان، عن تقديره لرسائل التهنئة وحضور كبار القادة العسكريين وإنفاذ القانون في البلاد الى مكتبه، عبّر عن أمله في تسخير كل إمكانيات وخبرات القوات المسلحة لخدمة الشعب الإيراني العزيز بصورة اكبر وافضل.

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