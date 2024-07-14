مخبر: جرائم الصهاينة أفشلت جهود وقف إطلاق النار

وخلال اجتماع الحكومة مساء الاحد ، عزى مخبر بمناسبة ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين عليه السلام وأصحابه البررة وادان بشدة جرائم الكيان الصهيوني بحق سكان غزة المظلومين والعزل في ظل صمت وتقاعس المحافل الدولية والدول الإسلامية وقال ان الاحتلال الصهيوني صعد في هذه الايام جرائمه في غزة بدعم من الولايات المتحدة وان جميع الجهود الدولية لوقف إطلاق النار كان مالها الفشل.

وذكر الرئيس الايراني بالوكالة أن الوضع الحرج وغير الإنساني في غزة ترك صفحة أخرى مخزية في سجل الكيان الحافل بالجرائم، وقال : للأسف، معظم الدول الإسلامية لم تؤد واجباتها في هذا الصدد، واكتفت باطلاق التصريحات.

وأعرب مخبر عن أسفه لحرائق غابات زاغروس، وثمّن جهود كافة الأجهزة التنفيذية والإغاثية لاحتواء هذه الحرائق وشدد على ضرورة تعزيز المرافق والتجهيزات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث .

ومضى مخبر الى القول إن الحكومة الشعبية ستقوم بواجباتها ومهامها دون انقطاع حتى اليوم الأخير، وأكد: إن من شرف حكومة الشعب ما قاله قائد الثورة الاسلامية ثلاث مرات في أن هذه الحكومة ستكون كما عملت في اليوم الأول وستعمل وتؤدي مهامها ما دام لديها سلطة قانونية وحصانة.

انتهى ** 2342