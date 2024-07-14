بزشكيان: القواسم المشتركة بين شعبي إيران واليمن تاريخية وعميقة

وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط،في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الأحد، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ونيله ثقة الشعب الايراني.

واعتبر المشاط نجاح الانتخابات الإيرانية انتصاراً للشعب والثورة الاسلامية الإيرانية، معبراً عن تطلعه في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم المشاط الشكر لقائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني على مواقفهم الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ولجميع المستضعفين في العالم وقال: كونوا على ثقة بان التاريخ سوف لن ينسى مواقف ايران الداعية للحق.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر الرئيس الايراني المنتخب تهاني مسؤولي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية له،و أشاد بالقرار الشجاع الذي اتخذه قادة وشعب هذا الوطن لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم وقال: في حين أن تقاعس بعض الحكومات تجاه الشعب الفلسطيني سيكون موضع انتقاد من قبل الأجيال القادمة، فإن نصرة الشعب اليمني للمظلومين الفلسطينيين ستظل متلالئة كالجوهرة.

وأضاف الدكتور بزشكيان: على عكس بعض الدول العربية، دخلت اليمن عملياً مجال دعم الفلسطينيين رغم الصعوبات الكثيرة والمخاطر المحتملة، وهو الامر الذي سيبقى خالدا في التاريخ.

واعتبر الرئيس المنتخب جذور كل الأحداث المريرة والمؤسفة في المنطقة بانها تعود إلى سياسات الغرب التخريبية ووجود الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، وقال: ان القواسم المشتركة بين شعبي إيران واليمن وتاريخية وعميقة، والحكومة الرابعة عشرة، بالاعتماد على هذه القواسم المشتركة، سوف تسعى إلى تنمية شاملة للعلاقات الثنائية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن الأمل في أن يتم رفع الحصار على الشعب اليمني وأن يترسخ السلام في اليمن، سائلاً الله تعالى للقيادة والشعب اليمني التوفيق والتقدم والازدهار.

انتهى ** 2342