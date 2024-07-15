كنعاني: الكيان الصهيوني وداعموه هم الخاسر الأكبر في الحرب على غزة

جاء ذلك تعليقأً على المجزرة التي إرتكبها الكيان الصهيوني ضد مدرسة "ابوعريبان" في مخيم النصيرات وسط غزة يوم الاحد والتي تأوي نازحين، وراح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحاً.

وشدد كنعاني على أن هجوم الكيان الصهيوني على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة يظهر للعالم مرة أخرى الجانب المظلم والخفي للغرب المتشدق بحقوق الانسان.

وأضاف: من غير المتوقع أن يقوم كيان غير شرعي، بدأ حياته الملطخة بالعار بارتكاب أعمال إبادة واغتيالات وقتل الاطفال والنساء وهدم بيوت الفلسطينيين، أن يتصرف بشكل إنساني وعلى نحو مبني على القوانين الدولية، لكونه أُسس على ارتكاب الجرائم."

وأردف المتحدث : " الحقيقة المؤسفة تتمثل بصمت وعدم تحرك الحكومات الغربية والأوروبية المتشدقة بتبني الاخلاق والقانون وحقوق الانسان إزاء هذه الجرائم والوحشية، ولا تزال تخدع الرأي العام وتتلاعب بالكلمات والعبارات."

وشدد على أن "أميركا وبعض الدول الاوروبية الداعمة للكيان الصهيوني، بجانب هذا الكيان هم الخاسر الاكبر للحرب على غزة، وهم لم يخسروا الحرب فحسب بل حتى الاخلاق والشرف الانساني أيضا."

انتهى ** 2342