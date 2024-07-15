١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85539591
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بزشكيان يطلب إعداد تقرير عن آخر اوضاع انشطة وحدات الإنتاج الصناعي في البلاد

١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٣ ص
رمز الخبر: 85539591
بزشكيان يطلب إعداد تقرير عن آخر اوضاع انشطة وحدات الإنتاج الصناعي في البلاد

طهران / 15 تموز/يوليو/ارنا- طلب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان من وزير الصناعة والمناجم والتجارة عباس علي آبادي إعداد وتقديم تقرير مفصل ودقيق عن آخر اوضاع انشطة الوحدات الإنتاجية الصناعية والتعدينية واحتياجات ومتطلبات النهوض بهذه القطاعات.

وحضر وزير الصناعة ومناجم والتجارة عباس علي آبادي يوم الاحد في مكتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان واعرب عن تهانيه له بانتخابه من قبل الشعب ومن ثم قدم تقريراً عن آخر تطورات وزارته والمشاريع والبرامج التي اعتمدتها الحكومة الحالية على صعيد قطاع الصناعة والمناجم والتجارة.

واعلن استعداد أعضاء الحكومة لأي تعاون مع الرئيس المنتخب في الفترة الانتقالية، وذلك بايعاز من الرئيس الايراني بالوكالة.

بدوره طلب بزشكيان في هذا الاجتماع من وزير الصناعة إعداد وتقديم تقرير مفصل ودقيق عن آخر اوضاع انشطة الوحدات الإنتاجية الصناعية والتعدينية واحتياجات ومتطلبات النهوض بهذه القطاعات.

انتهى ** 2342

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