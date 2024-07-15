بزشكيان يطلب إعداد تقرير عن آخر اوضاع انشطة وحدات الإنتاج الصناعي في البلاد

وحضر وزير الصناعة ومناجم والتجارة عباس علي آبادي يوم الاحد في مكتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان واعرب عن تهانيه له بانتخابه من قبل الشعب ومن ثم قدم تقريراً عن آخر تطورات وزارته والمشاريع والبرامج التي اعتمدتها الحكومة الحالية على صعيد قطاع الصناعة والمناجم والتجارة.

واعلن استعداد أعضاء الحكومة لأي تعاون مع الرئيس المنتخب في الفترة الانتقالية، وذلك بايعاز من الرئيس الايراني بالوكالة.

بدوره طلب بزشكيان في هذا الاجتماع من وزير الصناعة إعداد وتقديم تقرير مفصل ودقيق عن آخر اوضاع انشطة الوحدات الإنتاجية الصناعية والتعدينية واحتياجات ومتطلبات النهوض بهذه القطاعات.

انتهى ** 2342