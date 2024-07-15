حزب الله يرد على الاعتداءات في أرنون والخردلي بسرب مسيّرات على مقرٍ مستحدث للاحتلال

وفي آخر عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع "الرمثا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وفي تلال كفرشوبا المحتلة أيضاً، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة انتشاراً لِجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسات العلم" بصاروخ بركان.

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بِسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقر قيادة "الفرقة 91" المُستحدث في "إييليت"، مُستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية. ‏

في غضون ذلك، أفادت مراسلة الميادين في الجنوب بقصف مدفعي إسرائيلي طال أطراف بلدتي كفرحمام وكفرشوبا، وأيضاً ‏منطقة جبل بلاط في القطاع الغربي.

كما نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى أطراف بلدة بني حيان، وبلدتي حولا وميس الجبل في الجنوب.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، مكبدّةً إياه خسائر كبيرة في قواته وعتاده.

واول أمس، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير، عن إدخال حزب الله وسائل قتالية جديدة في عملياته المستمرة ضد المواقع الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، وهي "مسيرات جديدة من نوع شاهد 101 الإيرانية"، التي "يصعب جداً على سلاح الجو اكتشافها واعتراضها".

انتهى ** 2342