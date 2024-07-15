سفارة جمهورية أذربيجان تستأنف أنشطتها في إيران

ووفقا لوكالة أنباء "ابا/ APA" الاذربيجانية،فقد أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان في بيان لها أنه عقب المفاوضات، استأنفت سفارة هذه الدولة في طهران أنشطتها في 15 تموز/يوليو 2024 .

وبحسب بيان خارجية أذربيجان،عاد السفير الحالي والطاقم الدبلوماسي لجمهورية أذربيجان الى إيران.

واضافت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الاثنين 15 تموز/يوليو، بأن إيران اتخذت التدابير المناسبة لضمان الأمن أمام المبنى الجديد لسفارة جمهورية أذربيجان امتثالا لالتزاماتها في مجال الحماية الدبلوماسية في إطار "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

كما اتخذت ايران الإجراءات اللازمة لتنظيم الخدمات القنصلية في المبنى الجديد لسفارة جمهورية أذربيجان في إيران، وسيتم توفير معلومات إضافية حول استئناف الخدمات القنصلية قريبا.

يقع العنوان الجديد لسفارة جمهورية أذربيجان في مدينة طهران بمنطقة دروس شارع كلاهدوز ،شارع يار محمدي، تقاطع شارعي ساقي و فيروزكوه مبنى رقم 8.

يشار الى ان إن استئناف عمل السفارة سيساعد على تطوير العلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والقضايا المطروحة لإيجاد الحلول لها.

انتهى**ر.م