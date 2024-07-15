الاتحاد الأوروبي يصر على المواقف العدائية ضد إيران ويمدد العقوبات عليها لمدة عام آخر

وبحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي ،فقد أوضح البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه تم تمديد العقوبات المفروضة على إيران والتي تتم مراجعتها سنويا حتى 27 تموز/يوليو 2025، و تشمل هذه العقوبات 12 شخصية و9 كيانات ايرانية او لها علاقة بايران .

و أضاف البيان أن من بين قائمة العقوبات تتضمن كيانات وشخصيات إيرانية تنشط في تصنيع وتوريد وبيع قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح البيان الأوروبي أن العقوبات تنص على تجميد ممتلكات الجهات المدرجة ضمن القائمة، وحظر تمويلها، كما تم فرض حظر السفر على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لهذه العقوبات.

وعلى الرغم من ان المسؤولين في إيران وروسيا رفضوا مرارا وتكرارا مزاعم التعاون العسكري فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات على طهران منذ صيف العام الماضي، بضغوط من الكيان الصهيوني والمعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والجدير بالذكر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" رأى انه بدل من أن يركز الاتحاد الاوروبي على جرائم الصهاينة في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا.

واعتبر كنعاني أن العقوبات الأوروبية عفا عليها الزمن وغير فعالة، وأن التكتل الاوروبي فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله.

وأضاف كنعاني أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية التي قال إنها تستند الى أعذار واتهامات واهية لا أساس لها.

انتهى**ر.م