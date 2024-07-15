حماس: هدف العدو من تكثيف جرائمه هو الضغط على المفاوضات

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية "سما" ان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أسامة حمدان" قد صرح في حديثه له لشبكة العربي بأن العدو الصهيوني كثف جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل الضغط على حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

واضاف حمدان بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي يريد صرف الانتباه عن جريمته في خان يونس من خلال ادعائه باستهداف قادة المقاومة.

وأشار القيادي البارز في حماس الى ان جرائم العدو تؤكد على صحة موقف حماس من ضرورة وقف الحرب قبل تنفيذ أي اتفاق.

والجدبر بالذكر ، انه وعلى الرغم من استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمتين وحشيتين في قطاع غزة يوم السبت، استشهد وجُرح خلالهما أكثر من 400 فلسطيني.

يشار الى انه وبعد مرور 283 يوما على بداية توغل الكيان الصهيوني في قطاع غزة دون نتائج وإنجازات، فإن هذا الكيان يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 38 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 88 ألف آخرين نتيجة هجمات الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

انتهى**ر.م