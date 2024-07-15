إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر

وأضاف مساعد وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الانسان و رئيس لجنة تبادل المدانين بأن هذه هي المجموعة الثالثة من البحارة الإيرانيين الذين تم إطلاق سراحهم ونقلهم إلى إيران هذا العام بالتعاون مع وزارة العدل والسفارة الايرانية في الدوحة.

واوضح جلاليان بأن البحارة الإيرانيين هم بشكل رئيسي من سكان محافظات بوشهر وهرمزكان وخوزستان، الذين كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية للدول المجاورة بسبب نقص المعرفة أو بسبب تعرضهم لعاصفة.

كما اكد جلاليان على دور وأهمية التعاون القانوني والقضائي مع الدول الأخرى في تبادل المدانين.

انتهى**ر.م