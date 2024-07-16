بكين مستعدة للتعاون مع الحكومة الايرانية الجديدة لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ونقلاً عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، ردا على سؤال لمراسل صحيفة "شباب بكين" حول المقال الذي كتبه الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بشان السياسة الخارجية ونشر في صحيفة "طهران تايمز" قبل أيام، وقال فيه ان إيران تقدر بقوة الصداقة طويلة الأمد مع الصين، وتتطلع إلى التعاون على نطاق أوسع معها في السعي لتحقيق النظام العالمي الجديد. فما هو رأي الصين؟ : إن الصين تقدر رسالة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان فيما يتعلق بالعلاقات بين إيران والصين. تعود العلاقات الودية بين بلدينا إلى قرون مضت. وعلى مدى الخمسين عاما الماضية، وخاصة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تمتعت العلاقات الثنائية بنمو سليم ومستقر.

وأضاف: إن الصين وإيران، في مواجهة المشهد الإقليمي والدولي المعقد، دعمتا بعضهما البعض ووقفتا معًا، وزادتا الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وعززتا العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، وحافظت الاتصالات والتنسيق السليم في الشؤون الإقليمية والدولية على ذلك وقد أفاد كلا البلدين وساهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن الصين تقدر علاقاتها مع إيران ومستعدة للتعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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