١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85540173
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باقري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ ص
رمز الخبر: 85540173
باقري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك / 16 تموز/يوليو/ارنا- التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، مساء الاثنين في نيويورك.

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء الاثنين في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك، ناقش علي باقري القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان باقري قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين على رأس وفد للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين وكذلك اجتماع مجلس الأمن في مجال التعددية.

ومن المقرر عقد اجتماعي مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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