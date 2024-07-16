باقري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء الاثنين في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك، ناقش علي باقري القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان باقري قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين على رأس وفد للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين وكذلك اجتماع مجلس الأمن في مجال التعددية.

ومن المقرر عقد اجتماعي مجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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