قائد شرطة: حادث إطلاق النار في محيط مرقد "شاهجراغ" لم يكن ارهابيا

شيراز / 16 تموز/يوليو/ارنا- صرح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس جنوب ايران بان حادث إطلاق النار في محيط مرقد "شاهجراغ (ع)" في مدينة شيراز مركز المحافظة، لم يكن حادثا ارهابيا، بل جاء اثناء القبض على احد اللصوص.

وقال العميد رهام بخش حبيبي مطمئنا المشاركين في مراسم العزاء الحسيني حول مرقد "شاهجراغ "(احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام) مساء الاثنين: ايها الاخوة والاخوات، لقد تم القبض على لص، ولم يحدث شيء خاص. انتهى ** 2342