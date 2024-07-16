تتويج ايران ببطولة سلة غرب آسيا للشباب تحت 18 عاما

وكان الإيراني محمد مهدي حيدري افضل مسجل باللقاء برصيد 24 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

يذكر ان ايران تصدرت المجموعة الثانية بفوزها على اليمن 98-33 وعلى العراق 77-49 ومن ثم فازت على الاردن في الدور نصف النهائي بنتيجة 73-55 .

فيما تصدر لبنان المجموعة الاولى بالفوز على فلسطين 109-62 وعلى الاردن 68-66 في دور المجموعات ومن ثم على العراق في الدور نصف النهائي بنتيجة (48-42) .

وتقام منافسات بطولة آسيا تحت 18 عاماً في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 إلى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وضمنت منتخبات لبنان وايران والاردن تأهلها إلى بطولة آسيا، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، كون نظام تصفيات غرب آسيا ينص على تأهل منتخبين بالإضافة إلى الأردن صاحب الضيافة.

انتهى ** 2342