١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85540184
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تتويج ايران ببطولة سلة غرب آسيا للشباب تحت 18 عاما

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٤ ص
رمز الخبر: 85540184
تتويج ايران ببطولة سلة غرب آسيا للشباب تحت 18 عاما

طهران / 16 تموز/يوليو/ارنا- توج المنتخب الايراني ببطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً بعدما حسم المباراة النهائية امام نظيره اللبناني بفارق 15 نقطة وبنتيجة (69-54)، والتي أجريت مساء الاثنين بصالة الشعب في العاصمة العراقية بغداد.

وكان الإيراني محمد مهدي حيدري افضل مسجل باللقاء برصيد 24 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

يذكر ان ايران تصدرت المجموعة الثانية بفوزها على اليمن 98-33 وعلى العراق 77-49 ومن ثم فازت على الاردن في الدور نصف النهائي بنتيجة 73-55 .

فيما تصدر لبنان المجموعة الاولى بالفوز على فلسطين 109-62 وعلى الاردن 68-66 في دور المجموعات ومن ثم على العراق في الدور نصف النهائي بنتيجة (48-42) .

وتقام منافسات بطولة آسيا تحت 18 عاماً في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 إلى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وضمنت منتخبات لبنان وايران والاردن تأهلها إلى بطولة آسيا، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، كون نظام تصفيات غرب آسيا ينص على تأهل منتخبين بالإضافة إلى الأردن صاحب الضيافة.

انتهى ** 2342

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