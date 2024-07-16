باقري يدعو إلى تكثيف الجهود الفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جاء ذلك خلال لقاء علي باقري، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعي مجلس الأمن حول فلسطين والتعددية، مساء الاثنين مع رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة دينيس فرانسيس في مقر الجمعية في نيويورك حيث ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واشار القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني خلال هذا اللقاء الى آخر التطورات في فلسطين وغزة وجرائم الكيان الصهيوني، وثمّن جهود الجمعية العامة ورئاستها فيما يتعلق بالموافقة على قرارات الجمعية وإجراءاتها البناءة لدعم فلسطين ووقف الاعتداءات والإبادة الجماعية في غزة.

ودعا باقري إلى تكثيف الجهود الفعالة لوقف هجمات وجرائم الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لاهل غزة.

وفي هذا اللقاء، ومن خلال شرح عملية تعاون إيران مع المنظمات الدولية، أعرب عن تقديره لجهود الجمعية العامة في مواجهة العقوبات أحادية الجانب.

من جانبه ثمّن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا اللقاء دور إيران البناء في المنطقة وخاصة في توفير الاستقرار والأمن من خلال تطوير العلاقات مع الدول الجارة والاقليمية.

واكد فرانسيس على مواصلة الإجراءات ضد نهج الأحادية، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.

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