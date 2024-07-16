20 شهيدا وجريحا على الأقل بهجوم ارهابي استهدف حسينية في مسقط

ووفقًا للمعلومات الأولية التي كشفت عنها الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، فقد قضى 4 من المشاركين في مجلس عزاء اقيم في الحسينية نحبهم، وأصيب عدد آخر، (لم تذكر الشرطة العمانية عددهم)، نتيجة إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، وفق بيان الشرطة.

وحسب بيان الشرطة، عبر منصة “إكس”، تعاملت مع إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، وتم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق”.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء تفاصيل هذا الهجوم الارهابي، حيث تحدثوا عن استشهاد وجرح أكثر من 20 شخصًا من أبناء الجالية الباكستانية.

وحسب التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للامام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي عليه السلام في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح في سلطنة عمان.

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