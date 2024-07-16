مسؤول: جزيرة كيش تحظى بامكانية أن تصبح قاعدة إقليمية لشركات الطيران الأجنبية

وقال رحيم سرهنكي في اجتماع عقد يوم الاثنين مع مدراء شركات الطيران الروسية والتركية والأرمينية: إن تشغيل خطوط الطيران على الطريق إلى دول كيش وآسيا الوسطى مدرج على جدول الأعمال ويمكن أن يلعب دورًا في تطوير صناعة السياحة.

وتابع: مع إطلاق خطوط الطيران واستمرارها ستتمتع شركات الطيران الأجنبية النشطة بمرافق المطار.

واعلن المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة الاستعداد لاستقبال منظمي الرحلات السياحية من دول آسيا الوسطى، وأكد على إنشاء أساس للتعريف والإعلان عن كيش كوجهة سياحية في هذه البلدان وأضاف: ان البنية التحتية والمرافق السياحية المتنوعة في كيش ستكون موضع اهتمام واقبال من قبل السياح الأجانب .

واعتبر الطفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وتوسيع الأعمال التجارية في كيش ضرورية لتطوير السياحة وقال: هذه الجزيرة بما تتمتع به من مراكز إقامة وضيافة وسياحة ذات مستوى عالمي، على استعداد لاستقبال السياح الأجانب.

واقترح سرهنكي إقامة فعاليات جذابة مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والدورات التدريبية المتخصصة والعلمية، ووصفها بأنها عوامل مهمة في جذب السياح الأجانب.

وأشار إلى الطبيعة البكر والجميلة لجزيرة هندورابي في الخليج الفارسي، وقال: هذه الجزيرة بمعالمها السياحية الطبيعية وشواطئها الجميلة وبحرها الصافي مع كثافة عالية من الشعاب المرجانية، فضلا عن موقعها المناسب، يمكنها أن تؤدي دورا في استقطاب السياح الأجانب.

انتهى ** 2342