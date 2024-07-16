"جيش" الاحتلال: نعاني نقصاً كبيراً في الدبابات بعد استهدافها في غزة

وأكدت أنّ "الجيش" يعاني أيضاً نقصاً في الذخيرة والقذائف، فضلاً عن المقاتلين والقادة الذين أُصيبوا أو قُتلوا في المعارك.

وأضافت الصحيفة: "لقد حدثت صعوبات موضوعية نتيجة القتال في قطاع غزة وفي جبهات أخرى، وخصوصاً في التشكيل القتالي في الجيش الإسرائيلي".

فخلال الحرب، تقول "يديعوت أحرنوت"، إن عددا كبيراً من الدبابات تضرر، و"هي معطلة في هذه المرحلة، ولا تُستخدم في القتال أو التدريب، ومن غير المتوقع إضافة دبابات جديدة إلى سلاح المدرعات قريباً".

وهذا يعني، بحسب الصحيفة، أن "كمية الدبابات المتوافرة في سلاح المدرعات، ليست كافية، سواء للمجهود الحربي، أو لإجراء التدريب، في الوقت نفسه".

وفي السياق، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، امس الإثنين، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أنهكته الحرب في قطاع غزّة، بات ينظر بحذرٍ إلى الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقالت الصحيفة إنّ القادة الإسرائيليين يقولون إنّهم "لا يريدون حرباً في لبنان، لكنّهم مستعدون لأيّ سيناريو"، لكنّهم بعد أنّ تمّ استنزاف مواردهم في الحرب ضد قطاع غزّة، فإنّ الجنود "منهَكون وغير مستعدون لجبهة جديدة في الشمال".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحرب الإسرائيلية ضد غزة "لم تؤدِّ إلى هزيمة حماس كما أنّ نتنياهو محاصر سياسياً ولم يحدد بعد استراتيجية خروجه من الحرب".

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