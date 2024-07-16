١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85540374
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كنعاني: العاشوراء الحسيني مناسبة لفضح الهوية الإرهابية لکیان الاحتلال وداعميه

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85540374
كنعاني: العاشوراء الحسيني مناسبة لفضح الهوية الإرهابية لکیان الاحتلال وداعميه

طهران/ 16 تموز/يوليو/ارنا- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني": في يوم عاشوراء الحسيني، دعونا ندعم الأطفال والنساء الفلسطينيين المضطهدين ونفضح الهوية الشريرة والإرهابية للكيان الإسرائيلي وداعمي هذا الکیان المجرم.

وكتب "ناصر كنعاني" في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي معزياً بعاشوراء الحسيني إلى كافة المسلمين والشيعة وأحرار العالم قائلاً: إن الإمام الحسين (ع) هو حامل لواء التمحور حول الله وأعلى الفضائل الأخلاقية والإنسانية ومناهضة الطغيان وعدم الاستسلام في وجه المتمردين وشياطين العالم.

وتابع: في يوم عاشوراء الحسيني، دعونا نعزز ثقافة عاشوراء وندعم الأطفال والنساء الفلسطينيين المضطهدين ونفضح الهوية الشريرة والإرهابية للكيان الإسرائيلي وداعمي هذا الکیان المجرم.

وکتب في النهاية: "نحن أمة الإمام الحسين".

انتهی**1426

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