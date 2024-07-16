كنعاني: العاشوراء الحسيني مناسبة لفضح الهوية الإرهابية لکیان الاحتلال وداعميه

وكتب "ناصر كنعاني" في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي معزياً بعاشوراء الحسيني إلى كافة المسلمين والشيعة وأحرار العالم قائلاً: إن الإمام الحسين (ع) هو حامل لواء التمحور حول الله وأعلى الفضائل الأخلاقية والإنسانية ومناهضة الطغيان وعدم الاستسلام في وجه المتمردين وشياطين العالم.

وتابع: في يوم عاشوراء الحسيني، دعونا نعزز ثقافة عاشوراء وندعم الأطفال والنساء الفلسطينيين المضطهدين ونفضح الهوية الشريرة والإرهابية للكيان الإسرائيلي وداعمي هذا الکیان المجرم.

وکتب في النهاية: "نحن أمة الإمام الحسين".

انتهی**1426