غانتس ينتقد نتنياهو وليبرمان يقول: "حان الوقت لقيادة إسرائيلية مختلفة"

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، "لا توجد إدارة وإستراتيجية واضحة وهذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب وننتصر بها جنوبا أو شمالا"، مبديا استغرابه من أن "مناقشة حكومة نتنياهو تعيين مدير إدارة للثقافة والفنون أكثر إلحاحا من بحث مسألة نقص الدبابات !!".

بدورها نقلت الإذاعة العبرية عن زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس قوله: "نتنياهو يريد تفكيك "الدولة" و إعادة المختطفين ولكنه يخشى أن يخاطر سياسيا"، مؤكدا "إسرائيل شهدت انقلابا قضائيا أضعف الدولة وحماس رصدت هذا الضعف وفعلت ما فعلت".

يشار إلى أن نتنياهو وحكومته يواجهون انتقادات واسعة، من المسؤولين الإسرائيليين والمعارضة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، على خلفية إدارة الحرب وقضايا صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية وتجنيد اليهود الحريديم.

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