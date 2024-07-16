١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85540512
T T
٠ Persons

سمات

ايران تدين الهجوم على مراسم العزاء في سلطنة عمان

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٤ م
رمز الخبر: 85540512
ايران تدين الهجوم على مراسم العزاء في سلطنة عمان

طهران/ 16 تموز/يوليو/ارنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" حادث اطلاق النار الذي استهدف مراسم العزاء الحسيني في سلطنة عمان.

وأدان كنعاني حادث إطلاق النار في مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) في العاصمة مسقط والذي أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وأعلن مساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسلطنة عمان حكومة و شعبا ضد التيارات الانقسامية.

واعرب "كنعاني" عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا الهجوم في عمان وسأل الله تعالى الرحمة للشهداء ولذويهم جمیل الصبر والسلوان.

ووقع هجوم مسلح في سلطنة عمان، صباح الیوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصًا، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.

وحسب التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للامام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي عليه السلام في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح في سلطنة عمان.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .