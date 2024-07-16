السيد الحكيم: الاعتداء الارهابي على مجلس عزاء حسيني في عمان غير مسبوق وعلى السلطات تأمين المجالس

وقال السيد الحكيم في بيان له:"آلمنا نبأ استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر من أتباع أهل البيت (ع) نتيجة اعتداء إرهابي على مجلس عزاء حسيني في منطقة ‎الوادي الكبير في سلطنة عمان الشقيقة".

وأضاف: "إننا إذ نشجب هذا الاعتداء غير المسبوق في هذا البلد الآمن المتعايش، ندعو السلطات في عمان الشقيقة لتوفير الحماية اللازمة لمجالس العزاء الحسيني والحفاظ على ديمومة الأمن والتعايش السلمي الذي تميزت به السلطنة".

وتابع السيد الحكيم "حفظ الله بلداننا العربية والإسلامية والرحمة للشهداء والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى".

انتهی**1426