١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٠١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85540566
T T
٠ Persons

سمات

تتويج المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية ببطولة اسيا

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٠١ م
رمز الخبر: 85540566
تتويج المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية ببطولة اسيا

طهران/ 16 تموز/يوليو/ارنا-توج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة اسيا للناشئين التي أقيمت في تايلاندلحصده 3 ميداليات ذهبية و فضيتين و ميداليتين برونزيتين.

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة المصارعة الرومانية لناشئة آسيا في تايلاند.وفي الختام تمكن كل من المصارعين الإيرانيين " أمير كاظمي " للوزن 48 كغم، و" مهدي غلاميان " للوزن 62 كغم، و" إسماعيل نبوي " للوزن 68 كغم من الحصول على الميدالية الذهبية، فيما تقلد " أبو الفضل الظهیري " للوزن57 كغم و أمير حسين بختيارنجاد للوزن 85 الميدالية الفضية.

کما احرز بنيامين رستکاروأمير حسين علواني على الميدالية البرونزية في اوزان 44 كغم  و 75 كغم.

وفي ترتيب الفرق، حصدت إيران البطولة برصيد 170 نقطة وجاءت منتخبات أوزبكستان بـ 169 نقطة وكازاخستان بـ 154 نقطة، والهند بـ 137 نقطة وقرغيزستان بـ 126 نقطة في المراكز من الثاني إلى الخامس.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .