السيد الحوثي: نؤكد في يوم حسم الخيارات استمرار وتصاعد عملياتنا حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة

وفي مراسم احياء اليوم العاشر من محرم الحرام وذكرى عاشوراء قال السيد الحوثي إنه :"بإذن الله ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه، ويحطم كبريائهم وغرورهم، ويدمر امكاناتهم على يد عباده المجاهدين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ومظلومية شعبنا ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل".

وأضاف:" مهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا، فهو عزيز بعزة الإيمان يأبى الضيم، والقهر، وينتمي لثقافة القرآن ويردد في هتافاته "هيهات منا الذلة".

ولفت إلى أننا في يوم حسم الخيارات، واتخاذ القرارات، وفي هذه الذكرى نؤكد للشعب الفلسطيني "أننا لن نالوا جهداً في مناصرة اخوتنا المجاهدين في فلسطين، ولن نتراجع عن موقفنا الايماني في التمسك بالقضية الفلسطينية شعبناً وأرضاً ومقدسات وفي العداء لليهود الصهاينة".

وجدد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في مواصلة الإسناد لغزة، بالتنسيق، والتعاون مع بقية جبهات الإسناد، وأحرار الأمة، وسيبقى شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني الأصيل، وتوفيقه حاضراً في الساحات، ومختلف الأنشطة المناصرة لفلسطين، وعملياتنا مستمرة بالقصف الصاروخي، والمسيرات، والعمليات البحرية، في تصعيد وتصاعد حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار الصهيوني على قطاع غزة.

فلسطين المظلومية الكبرى

وخصص السيد الحوثي مساحة كبيرة في خطابه للحديث عن القضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية صهيونية في قطاع غزة، واصفاً ما يحدث هناك بالمظلومية الكبرى للشعب الفلسطيني المظلوم، المدعوم دولياً وعربياً، والذي ساعد الصهاينة على ارتكاب جرائم الإبادة في غزة يومياً، وبالقنابل الأمريكية، وبالتجويع، واستهداف المستشفيات والخدمات الطبية.

وأكد أن ما يحدث في فلسطين وخاصة غزة، هي قضية القضايا، والمأساة على وجه المعمورة، معتقداً أن من العار أن تحدث هذه المظلومية في محيط إسلامي وعربي متخاذل، وبعضهم متآمر، ومتعاون مع العدوان الصهيوني على غزة.

ودعا السيد الحوثي الأمة الإسلامية أن تتحرك بجد لمناصرة الشعب الفلسطيني، لأن المعركة في غزة، هي معركة بين الحق والباطل، والظالم والمظلوم، وهي معيار مهم يفزر واقع الأمة بجلاء.

ولفت إلى أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأحداث أن تكون الأمة على بينة من أمرها بعد أن تكتشف الخبيث من الطيب؛ لأن الخبيث يلعب دوراً هداماً، ويعمل لصالح الأعداء، ونتيجة لهذا التمييز، يجب أخذ الحذر والانتباه من الوقوف مع الباطل، داعياً الأمة أن تقف في الاتجاه الصحيح المتمسك بالحق والموقف الإيماني.

الحسين عليه السلام صوت الحق

وتطرق السيد الحوثي إلى مظلومية الإمام الحسين -عليه السلام- في كربلاء، ومسار جهاده المبارك، مؤكداً أن الإمام الحسين صدع بالحق، وهو نهج قرآني محمدي، ونور للأجيال.

وأشار إلى أن الله عز وجل بارك الجهود والتضحيات التي قدمها عترة وأخيار النبي -صلوات الله عليه وعلى آله، مؤكداً أن الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد، وهو يلبي النداء، ويقدم الشهداء، ويحمل الراية، ويتميز بحضوره المليوني في الساحات، ومرابطته في الجبهات، وعطائه في سبيل الله، وايثاره على نفسه أسوة بآبائه من الأنصار، ثابتاً ومستعيناً بالله رغم العدوان والحصار، في مرحلة عم التخاذل فيها معظم الدول الإسلامية والعربية.

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