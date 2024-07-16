١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85540729
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طهران: الاتهامات حول دور إيران في محاولة اغتيال ترامب لا أساس لها من الصحة ومغرضة

١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ م
رمز الخبر: 85540729
طهران: الاتهامات حول دور إيران في محاولة اغتيال ترامب لا أساس لها من الصحة ومغرضة

طهران / 16 تموز/يوليو/ارنا- أعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، عقب بعض التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة .

وصرحت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ردا على التقارير المزعومة حول دور إيران في اغتيال ترامب: هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

واضافت: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني.

وتابعت: إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته.

يذكر ان قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، زعمت الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات في البلاد اكتشفت خطة محتملة لإيران لقتل رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة.

انتهى ** 2342

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