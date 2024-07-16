صواريخ المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف "كريات شمونة" و"كابري"

وأتى هذان الاستهدافان، بحسب ما جاء في بيان الإعلام الحربي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً قرية كفرتبنيت، واستشهاد مدَنِيَّين.

وأعلنت المقاومة قصفها ‏مستعمرة "كابري" بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا.كذلك، أعلنت في بيان لاحق أنّها استهدفت مستعمرات ‌"‏كفرحوشن وأورهغنوز و باريوحاي وميرون"، رداً على استهداف قرى الجنوب، وسقوط 3 شهداء.

وتم إطلاق أكثر من 20 صاروخاً من جنوبي لبنان في اتجاه جبل ميرون، في الصلية الأخيرة.

وتعرض أطراف دير ميماس لقصف مدفعي إسرائيلي، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في طريق كفرتبنيت، جنوبي لبنان.

وشن الاحتلال غارة بمسيرة على أطراف بلدة يارين، وقصف بالمدفعية بلدة بليدا، بالإضافة إلى ارتقاء 3 أطفال شهداء في غارة على بلدة أم التوت، في قصف جوي، استهدف أيضاً وادي برغز في قضاء حاصبيا.

وشهدت الساعات الأخيرة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً على القرى التالية: عيتا الشعب، عيترون، كفر كلا.

انتهى ** 2342