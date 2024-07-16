المقاومة تقنص جنود الاحتلال داخل قطاع غزة.. وتدك بالصواريخ مستوطنات الغلاف

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد عن استهداف آليات الاحتلال، ومبنى تحصّن داخله الجنود، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

ونشرت سرايا القدس مشاهد عن قنص مجاهديها جندياً إسرائيلياً في محور صد التقدم، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها مواقع الاحتلال في محور "نتساريم"، عبر صلية صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون.

واول أمس، فجّرت كتائب القسّام صاروخاً من مخلّفات قوات الاحتلال في دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا"، في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

بدورها، استهدفت سرايا القدس تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

وتُضاف هاتان العمليتان إلى أخرى نفّذتها المقاومة في قطاع غزة، ضدّ القوات الإسرائيلية، ضمن التصدي المتواصل لـ"جيش" الاحتلال في ملحمة "طوفان الأقصى".

أما جنوبيّ القطاع، فشهد مخيم يبنا في رفح، اول أمس، اشتباكاتٍ محتدمةً ومعارك ضارية، وصلت أصواتها إلى مدينة خان يونس، كما نقل مراسل الميادين.

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