كنعاني: الوضع في العلاقات الايرانية الاميركية سيتغير عندما تقوم اميركا بإجراء تغيير جوهري وملموس في سياساتها العدائية ضد إيران

وذكّر كنعاني، في مقابلة مع قناة (RT) باللغة الانجليزية رداً على سؤال حول آفاق العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في الحكومتين الجديدتين للبلدين: لقد اتبعت الحكومة الأمريكية سياسة عدائية وتدخلية منذ انتصار الثورة وحتى اليوم تجاه الشعب الإيراني.

وأوضح: إن الحكومة الأميركية لم تلتزم حتى بأكبر اتفاق تم التوصل إليه عبر النهج الدبلوماسي متعدد الأطراف، وهو الاتفاق النووي، وانسحبت منه بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: أعتقد أن الوضع في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة سيتغير عندما تقوم الولايات المتحدة بإجراء تغيير جوهري وملموس في سياساتها العدائية ضد إيران.

*الحكومة الاميركية هي التي يجب أن تثبت أنها تبحث عن اجواء جديدة

وقال كنعاني: حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة (في إيران)، فالحكومة الأمريكية هي التي يجب أن تثبت أنها مستعدة لتصحيح نهجها الخاطئ في الماضي من أجل فتح اجواء جديدة في القضايا المتعلقة بالمنطقة والعلاقات مع إيران.

وتابع: بالطبع، سياسات أمريكا الخاطئة في المنطقة لا تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط؛ فالعديد من دول المنطقة غير راضية عن السياسات الخاطئة وغير الصحيحة والعدائية والتدخلية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية.

يتبع