١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85540786
T T
٠ Persons

سمات

أبو حمزة: أجهزنا على قوة إسرائيلية في الشجاعية من مسافة صفر

١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ ص
رمز الخبر: 85540786
أبو حمزة: أجهزنا على قوة إسرائيلية في الشجاعية من مسافة صفر

طهران / 17 تموز/يوليو/ارنا- أكّد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، أنّ المقاومة تمكّنت من الإجهاز على قوة للاحتلال "من نقطة الصفر" في حي الشجاعية في شمال غزة.

وقال أبو حمزة في كلمة له، إنّ "كيد الأعداء ضعيف في رفح وحي الشابورة ويبنا وتل السلطان، حيث العبوات الناسفة التي ألهبت دبابات المعتدين" مضيفا أن حضور المقاومة ميدانياً "فعّال" في مختلف المناطق.

كما دان أبو حمزة عملية التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي "يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج" معلناً أن الاحتلال ينتهك حقوق الأسرى في السجون بشكل غير مسبوق.

وتابع أنّ الأسرى هم على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية وأن "تحريرهم آت لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته".

وفي هذا السياق، شدّد أبو حمزة أن الاحتلال عبر ذهابه "بكل قذارة" لاستهداف المدنيين وارتكاب المجازر يأتي للتغطية على "فشله الميداني الذريع".

كذلك، أكد أبو حمزة أن المقاومة "هي أهل الحرب وصنّاع نصرها" مهما طالت، داعياً إلى استمرار "النفير والقتال" بكل الطرق والوسائل المتاحة "حتى دحر الاحتلال".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .