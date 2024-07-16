أبو حمزة: أجهزنا على قوة إسرائيلية في الشجاعية من مسافة صفر

وقال أبو حمزة في كلمة له، إنّ "كيد الأعداء ضعيف في رفح وحي الشابورة ويبنا وتل السلطان، حيث العبوات الناسفة التي ألهبت دبابات المعتدين" مضيفا أن حضور المقاومة ميدانياً "فعّال" في مختلف المناطق.

كما دان أبو حمزة عملية التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي "يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج" معلناً أن الاحتلال ينتهك حقوق الأسرى في السجون بشكل غير مسبوق.

وتابع أنّ الأسرى هم على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية وأن "تحريرهم آت لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته".

وفي هذا السياق، شدّد أبو حمزة أن الاحتلال عبر ذهابه "بكل قذارة" لاستهداف المدنيين وارتكاب المجازر يأتي للتغطية على "فشله الميداني الذريع".

كذلك، أكد أبو حمزة أن المقاومة "هي أهل الحرب وصنّاع نصرها" مهما طالت، داعياً إلى استمرار "النفير والقتال" بكل الطرق والوسائل المتاحة "حتى دحر الاحتلال".

انتهى ** 2342