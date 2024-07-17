باقري محذرا: لبنان سيكون بالتاكيد جحيماً لا عودة منه للصهاينة

وأضاف باقري، في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء في نيويورك، بعد لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إيران وروسيا جارتان تربطهما علاقات متنوعة ومتعددة. ولذلك، نحتاج دائمًا إلى الحديث والتفاعل والتشاور مع بعضنا البعض حول القضايا الثنائية والقضايا التي تهم البلدين على المستوىين الإقليمي والدولي.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: في هذا اللقاء استعرضنا أولاً آخر تطورات العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، ومن ثم ناقشنا المواضيع التي تهم البلدين على الصعيد الإقليمي والقضايا الدولية الهامة، خاصة قضية الجرائم والإبادة الجماعية الصهيونية في غزة وسبل وقفها بأسرع ما يمكن ودون قيد أو شرط.

يتبع