١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85540790
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باقري محذرا: لبنان سيكون بالتاكيد جحيماً لا عودة منه للصهاينة

١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤٤ ص
رمز الخبر: 85540790
باقري محذرا: لبنان سيكون بالتاكيد جحيماً لا عودة منه للصهاينة

نيويورك / 17 تموز/يوليو/ارنا- صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري إن "الصهاينة لا يستطيعون التعويض عن هزائمهم في غزة بتوسيع نطاق الحرب في مناطق أخرى على المستوى الإقليمي، بل إنهم سيغرقون أنفسهم في مستنقع مخاطر أكثر جدية بكثير" محذرا بالقول: "من المؤكد أن لبنان سيكون جحيماً لا عودة منه للصهاينة".

وأضاف باقري، في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء في نيويورك، بعد لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إيران وروسيا جارتان تربطهما علاقات متنوعة ومتعددة. ولذلك، نحتاج دائمًا إلى الحديث والتفاعل والتشاور مع بعضنا البعض حول القضايا الثنائية والقضايا التي تهم البلدين على المستوىين الإقليمي والدولي.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: في هذا اللقاء استعرضنا أولاً آخر تطورات العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، ومن ثم ناقشنا المواضيع التي تهم البلدين على الصعيد الإقليمي والقضايا الدولية الهامة، خاصة قضية الجرائم والإبادة الجماعية الصهيونية في غزة وسبل وقفها بأسرع ما يمكن ودون قيد أو شرط.

يتبع

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