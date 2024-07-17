طهران ترفض بقوة أي تدخل في الهجوم المسلح على ترامب

وقال كنعاني في تصريح له الثلاثاء: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على محاكمة ترامب بسبب دوره المباشر في اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري، لكنها ترفض بقوة أي تدخل لها في الهجوم المسلح الأخير ضد ترامب أو الادعاءات المتعلقة بنية إيران للقيام بمثل هذا العمل وتعتبر مثل هذه المزاعم بانها ذات أهداف ودوافع سياسية مغرضة.

وأعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، عقب بعض التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة .

وصرحت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء بالتوقيت المحلي ردا على التقارير المزعومة حول دور إيران في اغتيال ترامب: هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

واضافت: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم في المحكمة ويعاقب لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني.

وتابعت: إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته.

يذكر ان قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، زعمت الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الاميركي اكتشف خطة محتملة لإيران لقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعرض لهجوم مسلح خلال إلقاء خطاب في ولاية بنسلفانيا وأصابت رصاصة أذنه اليمنى.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مهاجم ترامب، توماس ماثيو كروكس، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من ولاية بنسلفانيا، قُتل بالرصاص على يد قوات الأمن.

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