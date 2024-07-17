١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85540951
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قوات إسرائيلية تقتحم قلقيلية والمنطقة الشرقية في جنين

١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رمز الخبر: 85540951
قوات إسرائيلية تقتحم قلقيلية والمنطقة الشرقية في جنين

طهران/ 17 تموز/يوليو/ارنا-اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مدينة قلقيلية والمنطقة الشرقية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها في كتيبة جنين يتصدون لقوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين ومخيمها.

کما قالت: نخوض اشتباكات بالرشاشات والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال في حي المراح.

من جهتها قالت مراسلة الجزيرة: إن اشتباكات تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية.

کما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والدة شاب فلسطيني مطارد يدعى معاوية رياشي من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة وذلك للضغط على الشاب لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون فجر اليوم الاربعاء وداهمت منزل عائلة فلسطينية وأخذت مقاساته تمهيدا لهدمه وهددت باغتيال نجل العائلة المطلوب لديها إن لم يسلم نفسه، قبل أن تنسحب من البلدة.

انتهی**1426

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