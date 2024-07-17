١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٢ ص
رمز الخبر: 85541026
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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إسلامي: افتتحنا ثلاثة مواقع اشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية

١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٢ ص
رمز الخبر: 85541026
إسلامي: افتتحنا ثلاثة مواقع اشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية

طهران /17 تموز/يوليو/ارنا -صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" بأنه تم افتتاح ثلاثة مواقع إشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء،صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" بأنه تم افتتاح ثلاثة مواقع إشعاعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية،معلنا انه وبعون الله سيتم افتتاح المواقع المتبقية، وهي ثلاثة مواقع أخرى على الأقل، في الشهر المقبل اب/ أغسطس.

واوضح اسلامي بأن حكومة الشهيد اية الله رئيسي اخذت على عاتقها قضية ادخال التكنولوجيا النووية المهمة الى حياة الناس وبالتالي يتمتع الاشعاع بمكانة مهمة في هذا المجال.

وبناء على ذلك، دعا اسلامي القطاع الخاص والمجتمع الناشط في مجال الغذاء للحضور والمشاركة والاستثمار لزيادة الإنتاجية واحداث تأثير كبير في مجال الصحة والأمن الغذائي للناس.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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