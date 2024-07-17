ايران تبدي تعاونها على تطوير رياضة الفنون القتالية في المملكة العربية السعودية

استقبل رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علي رضا دبیر" سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عبدالله بن سعود العنزي" اليوم الأربعاء في مقر اتحاد المصارعة الايراني ، وناقشا امورا ذات الاهتمام المشرك.

وفي هذا اللقاء ، اشار علي رضا دبير الى العلاقات الطيبة بين اتحاد المصارعة الايراني والدول العربية ودول الخليج الفارسي ومنها العراق وسوريا والأردن وقطر، مبديا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع المملكة العربية السعودية في مجال تطوير هذه الرياضة في السعودية.

وبدوره اشار السفير السعودي في هذا اللقاء الى مكانة المصارعة الإيرانية في العالم مرحبا بهذا التعاون، ودعا رئيس اتحاد المصارعة الايراني لعقد لقاء معه في السفارة السعودية لدى طهران من اجل المزيد من التفاعل والتعاون لتطوير المصارعة في السعودية.

كما دعا العنزي رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علي رضا دبیر" لزيارة المملكة العربية السعودية وأداء مناسك الحج.

وقد قدم رئيس اتحاد المصارعة الإيراني لوحة مزخرفة بالآيات القرآنية الكريمة للسفير السعودي كهدية تذكارية.

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