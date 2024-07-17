صحة غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و794 منذ 7 أكتوبر

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم طفال ونساء، أسفرت حرب الابادة التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي مطلق على غزة، عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبحسب تقرير صحفي لوزارة الفلسطينية بغزة اليوم : ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و198 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل كيان الاحتلال حربه على غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى "تل أبيب" طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وکالات