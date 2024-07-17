عالم دين افغاني : مراسم عاشوراء تجسيد للتقارب بين الشيعة والسنة في افغانستان

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نقلا عن وكالة انباء "طلوع نيوز" الافغانية اليوم الاربعاء، ان حجة الاسلام احمدي اوضح في تصريح له خلال مراسم عاشوراء (اليوم العاشر من محرم الحرام 1446 هـ – حيث واقعة استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام واهل بيته وانصاره دفاعا عن حرمات الاسلام)، قائلا : ان هذه المراسم تقام في ولاية هرات بكل شموخ وحضور جماهيري واسع من قبل المواطنين الافغان سنة وشيعة.

واردف : ان يوم عاشوراء الامام الحسين (ع)، يقدم انموذجا من الوحدة الاسلامية؛ لافتا الى ان الافغانيين سنة وشيعة شاركوا جنبا الى جنب في هذه المناسبة التاريخية والدينية العظيمة.

ومضى حجة الاسلام احمدي الى القول : ان مراسم العزاء بذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (ع)، جرت في هرات خلال الايام العشرة الاخيرة، بمشاركة المواطنين والمسؤولين الافغان جنبا الى جنب وفي اجواء امنة.

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