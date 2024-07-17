وزیر النفط : اتفاق نقل الغاز الروسي الى ايران نتيجة الجهود الدبلوماسية للرئيس الشهيد

وقال اوجي الیوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الحكومة : يبلغ إجمالي إنتاج الغاز الحلو في 23 مصفاة فداخل البلاد حاليا، نحو 850 مليون متر مكعب، ومع تنفيذ هذا الاتفاق، سيدخل البلاد من روسيا يوميا 300 مليون متر مكعب من الغاز.

وأوضح، بان روسيا نفسها سوف تتولى تمويل هذا المشروع وهي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإنشاء خطوط الأنابيب في قاع البحر.

وتابع : يعد إنشاء خط نقل الغاز من الشمال إلى الجنوب عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حدثا كبيرا جدا ليس له سابقة في تاريخ إيران، وسيكون له تبادلات مالية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويا.

وصرح وزير النفط، بأن توريد الغاز الروسي إلى الجمهورية الاسلامية سيجعل من ايران مركز إمدادات الغاز في المنطقة وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في العلاقات التجارية والأمن الاقتصادي والسياسي للبلاد.

يذكر انه في الايام الاخيرة من عهد الحكومة الثالثة عشرة، وقعت وزارة النفط الايرانية مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل ايران الى مركز للغاز بالمنطقة، وهو اجراء جاء لتحقيق وعد كان قد اطلقه رئيس الجمهورية الشهيد.

وفي هذا الاطار، تم امس في طهران، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل الاتحاد الروسي ووزير النفط الايراني بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي الى ايران.

من جانب آخر أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوكالة "محمد مخبر"، خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، الی استضافة ايران أولمبياد الفيزياء في المستقبل القريب؛ موجها منظمة التخطيط والميزانية الوطنية بتقديم الدعم الكامل لهذا الحدث.

انتهی**2054 / ح ع **