السفارة الايرانية لدى عمان تدين الهجوم الارهابي على مراسم عاشوراء في مسقط

جاء ذلك في منشور للسفارة الايرانية عبر الفضاء الافتراضي؛ مؤكدة، "اننا ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي استهدف مراسم العزاء الحسيني (في مسجد) بمنطقة الوادي الكبير داخل السلطنة، والذي اسفر عن استشهاد عدد من الابرياء بمن فيهم احد رجال الشرطة العمانية؛ ان الارهاب بكل اشكاله الدينية والسياسية مدان".

واعلنت الشرطة والأجهزة العسكرية والأمنية في سلطنة عمان، اليوم الاربعاء، "انتهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أسفر هذا الحادث الارهابي عن استشهاد 6 أشخاص بمن فيهم أحد رجال الشرطة العمانية، ومصرع الجناة الثلاثة الذين اقدموا على هذا الاجرام؛ مضافا الى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص في أثناء أداء واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، اعلن أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وجاء في بيان لـ "داعش"، ان "ثلاثة انغماسيين من داعش هاجموا ليلة الاثنين، تجمعا للشيعة أثناء ممارسة طقوسهم السنوية عند معبد لهم بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة"؛ على حدّ تعبير هذا التنظيم الارهابي.

انتهى ** ح ع