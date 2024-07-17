القسام يتبنى عملية إطلاق النار وإصابة 3 مستوطنين شرقي طولكرم

وفي بيان عسكري له، اعلنت الكتائب : بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مقاومو القسام من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء 10 محرم 1446 هـ - الموافق 16 يوليو 2024 ما أدى لإصابة 3 منهم بجراح متفاوتة وانسحب مقاومونا بسلام تحفهم رعاية الرحمن.

وأضاف البيان : إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وضمن مسؤولية الردّ على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

كما شددت كتائب القسام عبر بيانها هذا، بأن "المستوطنين لن يروا من بأس المقاومين في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود، وأن لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا.

انتهی**2054

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المصدر / وکالة معا الاخباریة